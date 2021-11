"Mundial'2022? O Pepe vai qualificar-se com Portugal e jogará muito bem"

Com 38 anos e oito meses, Pepe está prestes a tornar-se o jogador mais velho a representar a Seleção portuguesa. Scolari não está surpreendido com a longevidade do defesa-central do FC Porto.

Pepe está a apenas um jogo de se tornar no jogador mais velho de sempre a disputar um jogo com as cores da Seleção portuguesa. Essa é uma marca que pode ser alcançada já esta quinta-feira, frente à República da Irlanda.

Luiz Felipe Scolari, treinador que promoveu a estreia do defesa-central na equipa das Quinas, falou sobre o recorde que o veterano do FC Porto está prestes a alcançar.

"Acredito que jogará o República da Irlanda-Portugal com mais jovialidade do que se tivesse 18 ou 19 anos. Está inteiro e a jogar como sempre, com grande qualidade. É uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Espero que possa jogar tranquilamente esse e outros jogos e que obtenha a qualificação para jogar o Mundial por Portugal", disse, em declarações à Rádio Renascença.

Depois da primeira temporada ao serviço do Real Madrid, Pepe estreou-se então pelas mãos na Seleção, a tempo ainda de ser convocado para o Euro'20008. "Quando o convoquei fi-lo a olhar não só para o futuro, mas pela qualidade do atleta e da pessoa e tudo o que representava no seu clube. Gosto muito do Pepe e tomara que continue como está porque pela forma como se cuida e pelas qualidades que tem, irá jogar ainda por muito tempo", recorda Felipão.

"O que mais aprecio no Pepe é que é uma pessoa sincera, humilde e trabalhadora. Um jogador que sabe dos seus limites. Põe em prática toda a sua qualidade em benefício do grupo e não para si próprio. É um jogador que se entrega à seleção e ao clube para o qual trabalha. Ele é muito bom jogador. Um grande defesa que sabe que em alguns momentos precisa de tomar uma ou outra decisão numa bola mais longa, num desarme, ou de dar um chuto para a frente sem a qualidade de um passe, mas sendo um corte providencial", elogia o antigo selecionador de Portugal, agora sem clube.

No Mundial'2022, no Catar, o experiente central vai marcar presença, acredita Scolari. "O Pepe chegará ao Mundial com 39 anos e nove meses e chegará muito bem porque é um jogador que se cuida. Ele vai qualificar-se com Portugal e depois vai ao Mundial. E jogará muito bem no Mundial", antevê.