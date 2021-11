Com 13 golos em dez jogos, Ronaldo vive uma das séries mais produtivas na Seleção

São 13 golos marcados nos últimos dez jogos da Seleção por parte de um avançado que passa hoje a ser, com 184 partidas disputadas, o quarto com mais internacionalizações na história do futebol

Com 13 golos apontados nos últimos dez jogos em que participou com a Seleção, Cristiano Ronaldo vive atualmente, aos 36 anos, uma das séries mais produtivas da carreira com a camisola das Quinas.

Mais concretamente, esta é a terceira melhor série pessoal por Portugal, apenas atrás de uma que ocorreu entre 2019 e 2020 e de uma outra entre 2016 e 2017, conforme pode ler-se no quadro em anexo. Nas últimas dez partidas, Cristiano só não marcou a Espanha e Bélgica, elegendo o Luxemburgo (4) como a vítima favorita nesta série.

O avançado do Manchester United pode melhorar este registo hoje e, caso jogue, o encontro terá outro motivo para ser especial: é que, com ele, isola-se na terceira posição dos jogadores com mais internacionalizações na história do futebol. Serão 183 os encontros de seleções disputados pelo madeirense, ficando apenas atrás de Soh Chin Ann (Malásia, com 195), Al-Mutawa (Kuwait, 186) e Ahmed Hassan (Egito, 184).