"Colocar Diogo Costa a titular no Mundial foi uma opção corajosa de Fernando Santos"

Peter Jehle, secretário-geral da Federação do Liechtenstein, antigo guarda-redes do Boavista e o futebolista mais internacional de sempre pela seleção do seu país, em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, deixou vários elogios a Diogo Costa, guarda-redes da seleção portuguesa e do FC Porto, mas não escondeu ter ficado surpreendido pela titularidade do jovem guardião no Mundial'2022, disputado no Catar.

"É um guarda-redes muito bom, com apenas 23 anos, titular no FC Porto e a jogar com regularidade na Liga dos Campeões. Estas são as bases para um grande futuro", começou por dizer, acrescentando de seguida:

"Sendo honesto, penso que colocá-lo a titular no Campeonato do Mundo foi uma opção corajosa de Fernando Santos, tendo no banco um guarda-redes experiente como o Rui Patrício. Acredito que o Diogo Costa não tenha tido a prestação que esperava no Mundial, mas é preciso tempo para evoluir e tenho a certeza que vai ter um futuro brilhante se continuar neste caminho", concluiu.