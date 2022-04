"Cimeira" portuguesa no Catar: Fernando Santos e Paulo Bento "projetaram" Mundial

Fernando Santos e Paulo Bento estiveram à conversa, esta sexta-feira, em Doha, no sorteio do Mundial'2022

Técnicos lusos têm novo encontro marcado para daqui a, sensivelmente, oito meses, no interior de um recinto árabe

Compatriotas e futuros rivais no Mundial'2022, Fernando Santos e Paulo Bento conversaram após a realização do sorteio, realizado em Doha (Catar), diálogo este que, provavelmente, se debruçou sobre o que está projetado para dezembro.

Portugal enfrentará, na última jornada do grupo H do Campeonato do Mundo (dia 24 do último mês), a Coreia do Sul, seleção asiática orientada por Paulo Bento desde 2018, quatro anos após deixar as Quinas, sendo sucedido... por Fernando Santos.

Desta forma, os dois treinadores lusos despediram-se com a certeza de que se vão reencontrar, no Catar, num espaço de oito meses, com algo mais em comum: ambos vão enfrentar as seleções do Uruguai (América do Sul) e do Gana (África).