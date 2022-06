Chéquia com "reforço": "É o indicado para os jogos com Portugal e Espanha"

Tecl, avançado do Slávia de Praga, foi chamado para colmatar a vaga de Jankto, baixa nos dois próximos jogos.

Tecl viajou ontem, terça-feira, para Lisboa com a restante comitiva da Chéquia, adversária de Portugal, amanhã, em Alvalade. O avançado, de 31 anos, foi chamado para colmatar a vaga de Jankto, que saiu de maca na partida com Espanha e é baixa para as duas próximas jornadas da Liga das Nações.

Com nove internacionalizações e ainda sem golos marcados, Tecl foi escolhido pelas "características ideais" para enfrentar Portugal. "Tem velocidade e é um lutador. Além disso, é experiente vai deixar tudo em campo. Sabemos que é o tipo de jogador que causa problemas aos adversários e é o indicado para os desafios com Portugal e Espanha", justificou o selecionador Jaroslav Silhavy.

Em equação esteve a possibilidade de convocar um elemento da seleção de sub-21, mas Silhavy preferiu mudar a estratégia devido à tipologia da equipa das Quinas e Espanha. A última vez que o avançado do Slávia de Praga tinha trabalhado às ordens do selecionador da Chéquia foi no passado mês de setembro, por ocasião do embate com a Ucrânia, algo recordado pelo selecionador. "No último jogo que fez pela seleção presenteou-nos com um excelente desempenho", admitiu sobre o atacante que ontem já participou na sessão de trabalhos matutina.

Refira-se que o selecionador da Chéquia tem sido "surpreendido" por constantes problemas físicos dos seus jogadores na Liga das Nações. Jankto é o 15.º atleta impedido de ajudar a seleção, cujas questões clínicas já tinham deixado Schick de fora da convocatória por lesão. Idêntica situação aconteceu com o médio Barak.

Alerta para "estrelas" da Premier

Lateral do West Ham, Coufal vai reencontrar atacantes que bem conhece da Premier League. "Ronaldo é uma das maiores ameaças no futebol mundial nos últimos 15 anos, mas não devemos esquecer outros jogadores, como Dioga Jota, que marcou mais de 20 golos pelo Liverpool", disse o lateral, sem esquecer o "fantástico" Bruno Fernandes e Bernardo Silva. "Eles têm um quadro de estrelas da Premier League que jogam nos melhores clubes. Talvez em termos de nomes, sejam ainda mais interessantes que os espanhóis", atirou.