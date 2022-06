Chéquia bate Suíça e assume liderança no grupo de Portugal

Em jogo a contar para a primeira jornada do grupo 2 da Liga das Nações, onde Portugal está inserido.

A Chéquia recebeu e venceu a congénere suíça por 2-1 em Praga, num encontro referente à ronda inaugural do grupo 2 da Liga das Nações.

Aos 11 minutos, o avançado Jan Kuchta adiantou a formação da casa no marcador. Já perto do intervalo, à passagem do 44º minuto, Noah Okafor, ponta de lança do Red Bull Salzburg, restabeleceu a igualdade.

No segundo tempo, aos 58", o médio Djibril Sow, que conquistou a Liga Europa ao serviço do Eintracht Frankfurt na presente época, fez um autogolo, permitindo, assim, o triunfo do conjunto checo.

Com esta vitória e o empate a um entre Portugal e Espanha em Sevilha, a Chéquia assumiu a liderança do grupo. Na próxima jornada, que se irá disputar no dia 5, a seleção orientada por Jaroslav Silhavy enfrentará a La Roja, novamente na capital checa.