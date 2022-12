Defesa-central jogou com uma fratura no braço esquerdo os últimos 20 minutos do Marrocos-Portugal. No regresso da Seleção Nacional, foi o primeiro a surgir aos adeptos, dando autógrafos e até respondeu aos jornalistas

De referir que Pepe acabou por voltar para o aeroporto, ao contrário dos outros jogadores que seguiram no autocarro ou em viaturas particulares, presumindo-se que o defesa-central vai viajar para o Porto de avião.

O autocarro rumou à Cidade do Futebol.