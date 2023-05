Casa cheia para mais um jogo de Portugal na qualificação para o Europeu

Portugal recebe a Bósnia e Herzegovina no dia 17 de junho, no Estádio da Luz.

A Federação Portuguesa e Futebol anunciou este domingo que o Estádio da Luz terá casa cheia para o encontro entre Portugal e Bósnia e Herzegovina, de apuramento para o Europeu de 2024.

"Todos os bilhetes disponibilizados no site da FPF e todos os que foram colocados à venda nas lojas Continente foram vendidos, o que significa que haverá casa cheia nesta partida. Os últimos ingressos para a partida estão ainda disponíveis no Continente Online", pode ler-se no site oficial da FPF.

O encontro está marcado para as 19h45 do dia 17 de junho. A seleção portuguesa, orientada por Roberto Martínez, iniciou o apuramento no Grupo J com duas goleadas: frente a Liechtenstein (4-0) e no Luxemburgo (6-0).

;