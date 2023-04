"Candidatura ibérica ao Mundial'2023 é muito interessante"

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à Antena 1.

Esteve na segunda-feira numa reunião do Conselho de Peritos da UEFA, em Nyon: "Foi uma boa oportunidade de falar de futebol. A ideia foi falar de futebol moderno e ver que aspetos se podem melhorar. Os calendários é uma situação muito difícil. Desta vez é impossível falar de possíveis soluções para o número de jogos. Agora o futebol tem mais jogos que nunca. Mas eu acho que o jogo vai mudar. Eu acho que precisa de utilizar mais jogadores, precisa de ter uns balneários preparados para jogar com cinco substituições e isso é a forma de ir de encontro ao número de jogos de uma época. Mas a nossa conversação foi mais as regras do jogo, o que fazer para a perda de tempo, aspetos que podemos fazer para ajudar para que o adepto desfrute do jogo."

Condições para organizar o Mundial'2030 [Portugal, Espanha e Marrocos]: "Eu acho que o futebol europeu olha sempre para Portugal e Espanha, e agora com a participação de Marrocos no Catar... É uma candidatura muito interessante. É uma oportunidade para mostrar a nossa cultura de futebol, e seria fantástico poder ter essa oportunidade."