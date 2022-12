Cancelo para Fernando Santos: "Obrigado por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos"

Lateral-direito português foi um dos muitos jogadores que escreveu mensagens de agradecimento a Fernando Santos.

Esta sexta-feira, João Cancelo recorreu à rede social Instagram para assinalar a saída de Fernando Santos do comando técnico da Seleção portuguesa, escrevendo uma mensagem de agradecimento.

"Obrigado, míster! Obrigado pelas conquistas, por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos, e por elevar o nome de Portugal no mundo do futebol. As maiores felicidades para si e todo o seu staff", lê-se num "story" do lateral-direito do Manchester City.