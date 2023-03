Cancelo não esquece Fernando Santos: "Não desvalorizemos..."

Declarações de João Cancelo, lateral do Bayern e da Seleção, após a vitória de Portugal, por 4-0, sobre o Liechtenstein, esta quinta-feira.

Análise ao jogo: "Jogámos com uma equipa claramente inferior a nós. E sabíamos que ia ser um jogo complicado por isso mesmo. Jogam com um bloco baixo, com muitos jogadores dentro da área. Foi importante marcarmos cedo para desbloquearmos. E uma palavra de grande apreço para os jogadores do Liechtenstein, tentaram contrariar o nosso futebol, mas nós temos qualidade e conseguimos a vitória."

Novo selecionador: "O Roberto Martínez é um treinador que gosta de muita intensidade no seu jogo. Mas não desvalorizemos o que fez Fernando Santos. Foi um treinador que esteve muito tempo na Seleção, ganhou um Europeu e uma Liga das Nações. Uma palavra de apreço para ele. É uma nova era agora. Estamos a tentar assimilar os conceitos que ele quer. Hoje correu bem."