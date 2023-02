Cancelo elogia Fernando Santos e recorda Mundial: "Não consegui dar o meu melhor"

ENTREVISTA, PARTE II - Cancelo admite que a participação no Campeonato do Mundo foi dececionante tanto a nível pessoal como coletivo. O jogador do Bayern pede desculpa aos colegas e aos portugueses. Admite que Dalot mereceu ganhar-lhe o lugar na equipa e julga que a Seleção, pela qualidade que tem, poderia ter chegado mais longe.

Jogou-se no final de 2022 o Campeonato do Mundo. Que balanço faz da participação de Portugal e o resultado obtido?

- Diria que foi um pouco dececionante. Para a qualidade que Portugal tem, poderíamos ter feito um bocadinho mais. É claro que não somos a seleção favorita a ganhar um Mundial, mas somos uma das seleções que podem causar problemas a todas as favoritas, a um Brasil, a uma Argentina, etc. Podemos competir contra qualquer equipa. A nível de talento individual, possuímos uma das melhores equipas do mundo. Por isso, diria que poderíamos ter chegado mais longe.

E a nível pessoal que balanço faz da sua participação?

- Nada bom, mesmo.