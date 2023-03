Cancelo: "Dou o máximo para não se esquecerem do que já conquistei"

Declarações de João Cancelo, lateral do Bayern e da Seleção, após a vitória de Portugal, por 4-0, sobre o Liechtenstein, esta quinta-feira.

Exibição no jogo com o Liechtenstein: "Foi importante marcarmos cedo. Era uma equipa que já sabíamos que ia jogar em bloco baixo contra nós, uma equipa claramente inferior, mas penso que fizemos um bom trabalho, podíamos ter marcado em muito mais ocasiões, mas começámos com três pontos, com o pé direito e isso é o mais importante."

Jogo de sentido único. Foi mais um extremo do que um lateral: "Uma nova tática, uma nova forma de jogar. Estamos todos - eu e os meus colegas - a procurar perceber os conceitos do novo treinador, Roberto Martínez, e penso que hoje correu bem. Fizemos uma boa pressão quando não tínhamos a bola e conseguimos recuperar ainda em zonas de perigo e isso lhes causou muita desconfiança."

Onde vai buscar energia para correr daquela maneira durante 90 minutos? "Os últimos tempos não têm sido fáceis para mim. Tenho oscilado entre jogar a titular e não jogar, isso quebra um bocado a confiança e cada vez que jogo tento dar o meu máximo para não se esquecerem do que eu já fiz e do que já conquistei e espero conquistar muito mais, individual e coletivamente."

Sobre troca de treinador no Bayern: "Não sabia. Ficou um pouco surpreendido. Quero agradecer ao mister Nagelsmann, foi ele que me quis no Bayen, foi a Direção que me quis. Apanhou-me desprevenido, mas toda a sorte do mundo para ele. Quando chegar, vou tentar encaixar ao máximo os conceitos do novo treinador e espero que corra bem, porque temos muitos jogos importantes, vai entrar a fase decisiva da época e o Bayern é uma equipa que, a nível individual e coletivo, está sempre pronta a ganhar tudo."