João Cancelo fez o cruzamento para a finalização de Ricardo Horta, que resultou no golo de Portugal frente à Espanha (1-1). Nas redes sociais, o avançado do Braga publicou uma fotografia do jogo com o emoji de um coração e o lateral do Manchester City brincou nos comentários: "Agradece a assistência [risos]. Tu mereces, irmão", escreveu.

