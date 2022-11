Camisola de Pepe originou pequena polémica na Nigéria: veja o porquê

Finidi George, adjunto de José Peseiro, quis, no final do particular, a camisola do defesa do FC Porto, mas foi batido por um jogador

O particular entre Portugal e Nigéria ficou marcado por outras coisas para além do resultado final, de 4-0 a favor dos lusos. Um adjunto de Peseiro queria a camisola de Pepe, no final, mas foi um jogador a levá-la no braço, algo que originou uma pequena polémica.

De acordo com a gistreel, o adjunto Finidi George queria levar a camisola de Pepe para casa, mas foi Moses Simon a garantir a recordação, com o membro da equipa técnica a demonstrar a sua insatisfação.

A situação terá levado a alguma polémica no seio da seleção, com a ação do adjunto a ser vista como desnecessária e imprudente.