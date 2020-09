"Calendário? É tudo muito confuso, bater no ceguinho não vai trazer solução"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de Portugal com a Croácia, Fernando Santos falou sobre a possível ausência de Cristiano ​​​​​​​Ronalso, Modric e Rakitic e ainda comentou o calendário de jogos das seleções.

Jogo de Portugal com a Croácia no Euro'2016: "Esse jogo foi há quatro anos e para mim foi dos melhores jogos do Campeonato da Europa de 2016. Um enorme jogo em termos de qualidade estratégica, duas equipas fortíssimas e quem saísse vencedor tinha uma forte probabilidade de sair campeão também. Mas isso foi em 2016. Estamos a falar de três anos depois, em que são características de jogo diferentes. São jogos diferentes, jogadores diferentes, a equipa da Croácia foi analisada com 10 meses atrás, o que é muito estranho, mas conhecemos o perfil. Da mesma forma que o treinador da Croácia conhece o perfil de Portugal. Não tenho muitas dúvidas de que não será muito diferente daquilo que vi para o apuramento do Campeoanto da Europa. Uma equipa poderosa com jogadores de grande qualidade, mas vai ser um jogo difícil para as duas equipas".

O que pesa mais? Ausência de Ronaldo ou de Rakitic e Modric?: "Isso é uma meia verdade porque na fase de apuramento o Rakitic só jogou um jogo. Em relação aos últimos jogos da Croácia, o Rakitic não jogou porque esteve lesionado e, talvez, por opção. Claro que os jogadores de qualidade inerferem sempre com a sua ausência. Têm a sua influência, mas o que marca o jogo é o que a equipa pode fazer, depois os artistas dão o toque de qualidade. Se tivesse cá o Cristiano, estava, mas, infelizmente, não sei se está disponível. Não vale a pena especular se eles estivessem ou não. Agora jogadores de qualidade fazem sempre falta ao espetáculo".

Três jogos em setembro, três jogos em outubro, três em novembro. Opinião sobre o calendário de jogos: "Já pensámos um pouco sobre isso, mas é difícil encontrar uma solução. Esta questão dos três jogos tem a ver com o play-off para o Campeoanto da Europa, porque tem de se decidir quem vai. Tudo isto é muito confuso. Para as seleções não tem nada de positivo, especialmente, nesta primeira fase. Não tenho dúvidas que todos os selecionadores vão trazer mais jogadores nas próximas convocatórias. Acho que ou não haveria jogos ou haveria menos jogos, mas não podendo resolver o problema assim, o que podemos fazer é esquecer. Bater no ceguinho não vai trazer nenhuma solução. Vamos ter de jogar e vamos ter de jogar com a mesma alegria e empenho com o objetivo de ganhar".