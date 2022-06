Bruno Fernandes: "Se queremos jogadores ao mais alto nível, há que dar descanso"

Declarações do médio de Portugal em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça (agendado para domingo), relativo à segunda jornada da Liga das Nações

Redução da sobrecarga do calendário/cansaço acumulado: "Não somos nós [equipas] que tomamos as decisões. Somos uns privilegiados por representar a seleção. Mas, se queremos os jogadores ao mais alto nível, há que dar descanso. Na Seleção, ninguém se desculpa com isso, nem a dizer que está cansado. É um privilégio estar aqui e temos de aproveitar esta oportunidade e dar o máximo."

Jogo com a Suíça: "É obrigatório vencer sempre que temos a camisola da Seleção vestida e sabemos a responsabilidade que é representar Portugal. Também sabemos aquilo que é esperado por nós, pela nossa qualidade, e o nosso objetivo é vencer. O mais importante é ganhar o próximo jogo."

Preparação para o Mundial'2022: "Não olhamos para esta competição como uma preparação para o Mundial. É uma competição que queremos ganhar. Temos tempo e preparar o Mundial e depois cabe ao mister Fernando Santos escolhos os melhores. O nosso foco passa por vencer novamente a Liga das Nações. O nosso objetivo tem de ser vencer a Suíça, um jogo difícil."