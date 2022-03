Bruno Fernandes: "Se Portugal falhar o Mundial isso terá um grande impacto"

Declarações de Bruno Fernandes em entrevista ao Canal 11. Portugal defronta a Turquia no dia 24 de março, no play-off de apuramento para o Mundial. O vencedor defronta Itália ou Macedónia do Norte numa autêntica final.

Derrota com a Sérvia na Luz: "Obviamente, aquele jogo fica marcado por não termos conseguido a qualificação direta. A forma como foi, a acabar o jogo, marca sempre. Há dor e mágoa por não estarmos já qualificados, mas sabemos que temos mais uma oportunidade para estar no Mundial."

Sentimento: "Sabemos o que significa para nós estar no Mundial. Só tive presente num e gostaria de estar presente em mais um este ano. Se não conseguirmos seria uma mágoa muito grande."

O que é preciso mudar: "O mais importante é focarmo-nos no 'nós', deixarmos todos o 'eu' de lado, percebermos que agora está em jogo algo maior do que nós. Entender que é um momento delicado para todos e só se remarmos todos para o mesmo lado conseguiremos o apuramento para o Mundial."

Primeiro Turquia, depois Macedónia do Norte ou Itália. Gestão das emoções: "Não é difícil, porque sabemos que se não ganharmos este jogo [com a Turquia] não teremos a oportunidade de defrontar a Itália ou Macedónia. Turquia é uma grande equipa, com grandes talentos, sabemos que nos vão causar dificuldades."

Responsabilidade: "Ganhámos o Europeu, a Liga das Nações, estivemos no Mundial de 2006 a lutar pelo terceiro lugar. Se Portugal ficar de fora isso terá um grande impacto e seremos a geração que desde 1998 não esteve no Mundial pela primeira vez."