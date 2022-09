Bruno Fernandes: "Rafa? Não falei com ele e não acho que tenha de o fazer"

Declarações de Bruno Fernandes, internacional português do Manchester United, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Chéquia e Espanha: "O nosso objetivo passa por ganhar os dois jogos, mas o foco está no primeiro, sabemos que precisaremos de fazer o maior numero de pontos possíveis para passar, estamos cientes das dificuldades. No jogo em casa fomos nós a torná-lo fácil, mas a Chéquia é uma seleção de grande qualidade, sabemos o que nos espera e estamos preparados para isso."

Renúncia de Rafa: "Não falei com ele e não acho que o deva fazer. É uma decisão dele e deve ser respeitada. Cada pessoa tem a sua vida e os seus problemas e há que respeitar a decisão dele. Enquanto cá esteve ajudou-nos imenso, foi campeão europeu e da Liga das Nações. Temos de estar gratos ao Rafa, foi um jogador exímio na Seleção e tomou esta decisão porque sentiu que é a melhor para ele. Só o Rafa poderá explicar a decisão mais tarde. Fico feliz de ter partilhado este espaço e o dos sub-21 com ele. Fica na história do país, pelas duas conquistas em que participou".