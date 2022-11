Bruno Fernandes questionado sobre Ronaldo: "O Manchester vem depois disso"

Bruno Fernandes bisou no Portugal-Nigéria

Declarações de Bruno Fernandes após o Portugal-Nigéria (4-0), partida de preparação para o Mundial'2022

Sobre o jogo: "Foi um jogo muito completo, fomos muito capazes de ter bola, de gerir o jogo, aproveitar as oportunidades para marcar. Defendemos também muito bem, eles criaram mais umas ocasiões no fim, mas a defesa e o Rui Patrício estiveram em grande plano. Temos uma equipa capaz, com muita qualidade e hoje demonstrámos isso, num passo importante para ganhar confiança."

Ideias de jogo: "Aquilo que nos passou pela cabeça é o que queremos para nós, as nossas ideias de jogo. O míster também geriu o seu grupo da melhor maneira, dando oportunidade aos que não tinham ainda jogado. Todos os que estiveram em campo demonstraram a qualidade que a seleção tem. Os outros têm mostrado nos treinos e terão também a sua oportunidade."

Ronaldo e United: "Só falo da seleção, aqui é a seleção e o Mundial. O Manchester vem depois disso, se Deus quiser e o [João] Félix ajudar isso, será depois de dia 18. É nisso que estamos focados."

Espaços curtos: "Vai ao encontro da qualidade que temos, jogadores habituados a jogar em espaços curtos e capazes de o fazer. Hoje estivemos muito bem nesse aspeto, controlamos o jogo com a bola, fomos inteligentes. Saber quando ir para a frente... O jogador muito importante nisso é o William que pautou muito o ritmo de jogo e é muito importante. O Otávio também. E acaba por nos dar confiança e tranquilidade, no momento de ter bola, no momento de acelerar."

Dois golos e mais no Mundial: "Esperemos que seja mais do que dois, é esse o objetivo. Mais importante é ajudar a seleção e se juntar golos, ficarei muito feliz."