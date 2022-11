Bruno Fernandes: "Quando eu digo que está na hora da sueca e eles vêm a correr..."

Numa publicação no Instagram, Bruno Fernandes brincou com uma fotografia em que Rafael Leão e Gonçalo Ramos aparecem a correr atrás do médio.

Depois de marcar dois golos na vitória de Portugal sobre o Uruguai, Bruno Fernandes tem todas as razões para estar bem disposto e esta terça-feira mostrou isso mesmo. Numa publicação na rede social Instagram, o médio da Seleção portuguesa mostra uma fotografia dos festejos em que Gonçalo Ramos e Rafael Leão aparecem a correr atrás do jogador do Manchester United.

"Quando eu digo que está na hora da sueca e eles vêm logo a correr. Matheus Nunes e Nuno Mendes: estão a demorar a chegar vocês", escreveu o internacional português.

Os visados responderam nos comentários: