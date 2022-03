Bruno Fernandes: "Portugal já fez jogos melhores, mas este marca"

Declarações à RTP de Bruno Fernandes, médio da Seleção portuguesa que marcou dois golos na vitória (2-0) sobre a Macedónia do Norte.

Em que lugar ficará esta noite na galeria das grandes noites da sua carreira?

"Vai ficar num lugar especial, obviamente. O objetivo foi conseguido, que é o mais importante. Acho que Portugal já fez jogos melhores, já fizermos melhores exibições, mas este jogo marca, porque nos garante o acesso ao Mundial'2022."

Dois golos hoje. Quão importante é? "Não tem a mínima importância. Importante é ajudar a equipa, não estou aqui para marcar golos. Se puder marcar, é com todo o gosto. Foi o que fiz hoje. Depois, cabe a cada um dar a sua crítica e a sua opinião. Mas eu mantenho a minha ideia sobre as ideias do míster e, provavelmente, é por isso que tenho tido esta continuação. Por fazer aquilo que o míster me pede."