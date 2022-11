Bruno Fernandes, o Gana e o futuro do United: "Não estou minimamente preocupado"

Bruno Fernandes em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Gana (quinta-feira, 16h00), que assinala a estreia da seleção portuguesa no Mundial'2022.

Jogadores em boa forma física: "Os jogos foram muito mais intensos do que e norma num Mundial ou Europeu, acho que os jogadores estão naquela fase do ano em que a forma física é a melhor, de excelência, acho que toda a gente numa competição como esta quer dar o bocadinho extra. Facilita o facto de estarmos fisicamente muito bem, para poder jogar este Mundial da melhor forma possível."

50 internacionalizações: "Grupo mais forte é o que ganha, que será lembrado ou fica lembrado. Até hoje, o grupo mais forte foi o de 2016, por consequência o de 2019 também. A responsabilidade é enorme, independentemente de ser o primeiro, 50 ou por aí fora. Todos nós enquanto miúdos crescemos a ver o Europeu, o Mundial e sonhamos em estar aqui. Temos de estar muito felizes por isso, fazer com que os portugueses sejam felizes connosco e representar da melhor forma."

Gana: "Sobre o Gana, sabemos que é uma equipa muito intensa, jogadores de bons campeonatos, qualidade técnica, fortes fisicamente, rápidos, como é a seleção do Gana, que por noema faz sempre boas exibições nas competições. Relativamente à última pergunta, espero que seja o mister a dar a receita para fazer o melhor amanhã, para podermos sair vencedores desse jogo. O Gana pode causar-nos problemas, porque é uma equipa rápida, com força física, sabemos que nestas competições fazem sempre grandes exibições, é o primeiro jogo, todos querem entrar a ganhar."

Manchester United: "Em relação ao Cristiano, não tem impacto o que foi dito e feito, o nosso foco é a Seleção e este é o jogo mais importante. Não estou minimamente preocupado com o futuro do clube, as decisões... O meu foco está no Mundial, quer fazer o meu melhor e representar o meu país, foi sempre um dos meus objetivos estar aqui, há que concretizar este sonho e fazê-lo da melhor forma possível."