Bruno Fernandes: "Há muitos jogadores que podiam estar neste espaço e não estão"

Declarações de Bruno Fernandes, internacional português do Manchester United, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Convocatória: "É sempre fácil para nos que não temos de tomar as escolhas dizer que devia ter vindo A, B ou C. A qualidade é tão grande aqui na seleção... Aqueles que ficaram de fora têm a mesma qualidade para estar neste espaço, mas muitas das vezes para a Seleção depende de quem já cá está há mais tempo, quem tem as ideias incutidas. Muitas vezes jogadores que não têm vindo a jogar tanto merecem essa camada, pelo que têm feito na seleção. Há muitos jogadores que podiam estar neste espaço e não estão. É uma questão de tempo. Eu também achava quando andava por Itália que tinha qualidade para cá vir e não vim nenhuma vez. Ontem [terça-feira] tivemos o Zicky Té a dizer que só responde com trabalho, tem de ser o slogan de toda a gente. Se continuarmos a fazer o nosso trabalho, temos essa possibilidade, como foi o meu caso. Há muitos jogadores. Não vou estar a referir nomes, estaríamos aqui muito tempo e seria injusto se me esquecesse de alguém. Mas temos muito que estão brilhar, no nosso campeonato, lá fora, têm feito grandes coisas e grandes feitos. O mais importante é que continuem a fazê-lo. Mesmo que não venham à seleção, continuam a orgulhar o nosso país. Fico orgulhoso de os ver a fazer, tirando contra mim. A oportunidade vai acabar por surgir e eles têm de estar preparados para isso."