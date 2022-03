Bruno Fernandes: "Estava muito bem no Sporting e não fui chamado à Seleção. Aí, percebi o porquê"

Jogador do Manchester United concedeu entrevista ao Canal 11. Seleção foi tema principal da conversa

Play-off para o Mundial: "Sabemos da dificuldade. Sabemos o que temos de fazer. Quando chegarmos à Seleção, começaremos a preparar da melhor maneira. Não temos muito tempo, mas o grupo sabe que é uma questão mais mental do que física ou tática. Está ali um sonho, que é maior do que nós ou do que o nosso próprio ego. Temos de perceber que temos de nos ajudar uns aos outros. Coletivamente, temos de fazer o melhor possível."

Percurso na Seleção: "Olhámos para as individualidades e temos talentos que são referências nas suas equipas. Há diferentes ideias de jogo e tens de saber conjugar isso. Por vezes não é fácil. Muitas vezes falta-se no talento, no momento. Muitas vezes, é o que o jogador dá à seleção. Percebo porque é que o jogador em melhor forma chega à seleção e não joga. O contexto de seleção é completamente diferente. Eu próprio demorei algum tempo. Estava muito bem no Sporting e não fui chamado. Aí, percebi o porquê. Com o tempo também percebes. O talento é muito e a qualidade é muita."

Convicção: "Tenho a certeza que vamos lá estar. Tenho a certeza que o nosso povo nos vai ajudar."