Bruno Fernandes e os incidentes com crianças nos estádios: "Temos de aprender muito"

Declarações de Bruno Fernandes, internacional português do Manchester United, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Recentes acontecimentos nos estádios com crianças [criança, adepta do Benfica, a assistir a jogo em tronco nu em Famalicão e insultos a pai e filha com camisola do FC Porto no estádio do Estoril]: "Para nós, como portugueses, é ridículo. Já estamos um bocadinho mais avançados, já deveria ser um bocadinho mais normal e as pessoas deveriam aceitar as escolhas de cada um. Obviamente acho que isto não se trata das instituições em questão, Estoril e Famalicão. Tem acontecido noutros estádios e provavelmente muitas vezes não vem a público. Muitas vezes acontece com adultos e não só com crianças. Temos de primar pelo fair-play e aprender muito com Inglaterra. Adeptos rivais saem do jogo, vão juntos no metro e nada acontece. Vão de comboio para o jogo e nada acontece. Também há confrontos, confusões acontecem em todo o lado, mas principalmente crianças, que são o futuro do nosso país, muitas delas vão ao estádio com o sonho de um dia ser como os ídolos que estão a ver, são coisas que podem ser marcantes para o futuro, pode fazê-las desistir de um sonho por uma coisa que acontece extra futebol. É responsabilidade de cada um de nós, como ser humano. Perceber que o futebol é um espaço para todos, é um espaço que não escolhe género, etnia, cor. É um espaço em que toda a gente tem de ser respeitado. Qualquer pessoa que esteja no estádio, independentemente da zona onde está, pagou bilhete. Tem todo o direito de estar lá com a camisola de A, B ou C, tem de ser respeitado, tem de poder gritar golo da equipa deles, tem de poder festejar, tem de poder vibrar com o jogo. É responsabilidade de cada um de nós, como ser humanado, ser melhor, mostrar que o mundo pode ser melhor, que eu possa estar tranquilo que os meus filhos queiram ir ao estádio sozinhos e possam levar a camisola do clube que quiserem."