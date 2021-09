Bruno Fernandes e o regresso de Ronaldo ao United: "Víamo-nos como candidatos, agora..."

Médio da Seleção Nacional foi titular frente ao Azerbaijão e ainda comentou o regresso de CR7 a Manchester, onde vão partilhar o balneário.

Reflexão sobre a vitória por 3-0 em Baku: "Resultado positivo, independentemente da exibição, o resultado é muito bom. Descuidámos a fase defensiva nos últimos minutos, surgiram três remates do Azerbaijão que foram perigosos. Talvez naquela euforia de tentar marcar mais e tentar dar um pouco mais. Mas saímos daqui sem sofrer e com a vitória, é o mais importante."

Golos sofridos nos últimos jogos: "Nós não ouvimos falar disso. Tentamos não sofrer golos, por vezes é possível, outras vezes não. Queremos não sofrer e marcar mais do que os outros. Em paridade de pontos, é sempre importante a diferença de golos."

Sobre a ida de Ronaldo para o Manchester United: "Já estou habituado a jogar com ele. Toda a atmosfera à volta do clube está muito animada, sabemos o que ele pode dar ao clube e ainda mais à equipa. Já vimos o entusiasmo das pessoas. Víamo-nos como candidatos ao título inglês, agora ainda com mais força com a chegada do Cristiano. Que possamos ter vitórias juntos e grandes conquistas daqui para a frente."