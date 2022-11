Bruno Fernandes e o falado momento com Ronaldo: "Para mim não era tanto para rir..."

Bruno Fernandes em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Gana (quinta-feira, 16h00), que assinala a estreia da seleção portuguesa no Mundial'2022.

Ronaldo: "Obviamente o Cris não falou comigo sobre a decisão dele, é pessoal, algo que lhe diz respeito somente a ele e à família. Não falámos sobre isso. Toda a gente está focada na Seleção, no Mundial... Todos sabem o valor que, neste caso, o Cris e todos nos damos ao facto de representar o nosso país. É a competição que qualquer jogador gostaria de jogar e poder chegar a uma final, o foco está completamente na Seleção e todos estão cientes do que temos de fazer para representar o nosso país."

Relação com Ronaldo e Manchester United: "Foi honra enorme representar a Seleção com Cristiano, poder fazê-lo no clube foi o concretizar de um sono. O Cristiano foi uma das pessoas que sempre segui, um dos meus ídolos, foi um sonho poder fazer isso. Todos sabemos que nada dura para sempre, para mim foi ótimo, foi bom enquanto durou, infelizmente agora o Cristiano tomou outra decisão para a vida e carreira, há que respeitar. Todas devem ser respeitadas, só nós no papel de jogadores, pais de família, maridos irmãos e filhos sabemos o que é preciso fazer e que decisões tomar."

Vir de barco: "Eu não reagi mal, ri-me... Tive duas horas dentro de um avião e ele até disse que quando vem de voos normais também lhe custa isso dos atrasos (a brincar). Para mim não era tanto para rir. O foco sempre esteve ao mais alto nível desde que chegámos aqui. Não estava preocupado em saber o futuro dele naquele momento, ele já disse que o troféu mais importante que já ganhou foi o Europeu. Se não fossem estas notícias seriam outras, algo haveria de aparecer nesta altura, quando se tem de falar, fala-se dos que fazem mais barulho, e o Cristiano é o que faz mais barulho no mundo do futebol."