"Desejo de Ronaldo? Ele quer atingir coisas que outros não conseguiram"

Declarações de Bruno Fernandes, internacional português do Manchester United, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Cristiano Ronaldo disse que queria estar no Europeu de 2024: "Eu acho que quem acreditava que o Cris não queria estar nesse Europeu não o conhece. Os portugueses conhecem a resistência, o trabalho que ele faz, a sua dedicação e a ambição que ele tem. Para nós não é novidade. O Cris quer atingir coisas que outros não conseguiram. Ele vai continuar a ter a mesma importância, é o melhor jogador do mundo e vai continuar a ultrapassar barreiras".

Admite assumir a braçadeira de capitão daqui a dois anos? "Não faço projetos a tão longo prazo (risos). Eu não me considero um líder, mas sim uma pessoa que age naturalmente, que age à flor da papel e mediante aquilo que sinto no momento. É a minha forma de ser na vida, sou crítico e gosto de melhorar os outros. Gosto que as coisas à minha volta sejam as melhores possíveis e dentro de campo é o mesmo. Gosto que os meus companheiros tenham a confiança para estarem no seu melhor. É a minha maneira de ser, não o faço para ser líder. Sou assim desde miúdo, podem achar que sou resingão ou resmungão, os meus filhos também reclamam comigo em casa. Não somos todos iguais e isso é uma coisa boa do futebol, cada um é lider à sua maneira. O que eu mais quero é estar aqui em 2024, não se sou líder ou não".