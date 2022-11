Bruno Fernandes e o adepto que interrompeu Portugal-Uruguai: "Não reparei no motivo"

Declarações de Bruno Fernandes, criativo da Seleção Nacional, após o ​​​​​​​Portugal-Uruguai (2-0), partida relativa à segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

Marcou dois golos: "A importância é sermos primeiros e isso passa por ganhar o próximo jogo e sair invictos, com três vitórias. Sabemos que vamos encontrar uma seleção muito organizada [Coreia do Sul], com muita técnica. Temos visto os jogos deles por estarmos a jogar em horários diferentes dos deles e demonstram essa qualidade. O nosso objetivo passava por vencer todos os jogos do grupo e temos de fazê-lo".

Adepto que invadiu o relvado e demonstrou apoio à causa LGBT, Ucrânia e às mulheres do Irão: "Não tenho grande opinião, nem reparei. Com o foco no jogo, não reparei na mensagem que se tentou passar ao entrar em campo. Mas já falei disso várias vezes, estou de acordo com o míster Fernando Santos: respeitamos todos os direitos humanos, mas isso são questões políticas nas quais onde infelizmente não temos muita força nem podemos mudar. De resto, não reparei no motivo da entrada em campo, se foi para passar uma mensagem ou para tirar uma foto com o Cristiano, até porque a pessoa que foi atrás do invasor deixou cair o casaco e o chapéu e eu estava a apanhá-los".