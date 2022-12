Bruno Fernandes dispara sobre a arbitragem: "Vou dizer o que tenho a dizer. Eles que se f**** depois"

Declarações de Bruno Fernandes na zona mista após o Marrocos-Portugal (1-0).

Bruno Fernandes não poupou nas críticas à arbitragem. Na zona mista, o médio da Seleção portuguesa foi questionado sobre a atuação de Facundo Tello e disparou. No início da resposta, ainda foi tocado pelo assessor da FPF, mas não desarmou: "Não me toques, vou dizer o que tenho a dizer. Eles que se f**** depois", atirou.

"Tenho de dizer que é muito estranho termos um árbitro a apitar-nos de um país [Argentina] que ainda tem a sua seleção em competição e não temos árbitros portugueses no Mundial. No mínimo, é estranho. Há árbitros que apitam a Liga dos Campeões, portanto, têm nível para estar aqui, e estes árbitros não apitam na Liga dos Campeões. Não estão habituados a este tipo de jogos e a este andamento. Claramente inclinaram o campo. Na primeira parte existe um penálti claro sobre mim, sem dúvida alguma, porque eu fico isolado e nunca na vida me deixava cair, quando estava só com o guarda-redes e podia rematar à baliza. Tão simples como isto", referiu o médio.

Falou com Ronaldo? "Vim direto para a zona mista e não falei com ninguém. É um momento de tristeza para todos nós."

Apoio dos adeptos de Marrocos: "Jogamos com 70 ou 80 mil nas bancadas e estamos habituados, principalmente aqueles que jogam em Inglaterra. Não é por este tipo de ambientes que nos deixamos afetar e foi isso que perdemos, até porque também tínhamos os adeptos portugueses a apoiar-nos e agradecemos esse apoio. Marrocos defendeu e bem, há que dar os parabéns. Passa sempre quem merece. Podemos dar voltas voltas e dizer que criámos mais, mas Marrocos está na próxima fase e merece. Nada mais do que isso. Portugal só não fez um bom jogo porque não ganhou, mas tivemos jogos piores e saímos vitoriosos. Infelizmente hoje calhou-nos a nós perder o jogo. Peço desculpa, mas agora é difícil encontrar palavras"