Bruno Fernandes deu os parabéns a Bernardo Silva e Rúben Dias. Apesar do clube...

Declarações de Bruno Fernandes na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Bósnia, que se joga este sábado

Os parabéns a Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Liga dos Campeões: "Já lhes tinha felicitado, mandei uma mensagem a cada um deles. São conquistas que só elevam o nome do futebol português. Obviamente que o clube que foi não é o melhor para mim. Mas, pessoalmente, sou amigo deles e fico muito feliz quando qualquer português que tenha sucesso. É sempre um orgulho um português ter sucesso, porque nos veem ainda como um pouco mais pequeninos e isto mostra a grandeza do nosso país e da nossa qualidade."

O que mudou taticamente com o Roberto Martínez: "Dizem que jogo numa posição diferente, mas penso que acaba por ser igual. Temos jogos muito inteligente e eu o Bernardo podemos trocar de posições, o que dificulta o adverśário perceber as zonas de marcação. Independente de lá estar eu ou o Bernardo, das dinâmicas da equipa, penso que acabo por jogar na mesma zona. Por ser vezes pode jogar mais baixo, mas sempre disse que gostava de jogar dentro daquele rectângulo verde. Sinto-me confortável onde o mister quiser que eu jogue, é indiferente jogar no meio-campo com dois ou três. Este ano no Manchester United até joguei a seis, o que nunca tinha acontecido. Logo, jogo onde a equipa precisar."