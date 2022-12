Bruno Fernandes desvaloriza não titularidade de Ronaldo: "Ele aceitou bem"

Ronaldo começou jogo com a Suíça no banco

Declarações de Bruno Fernandes, criativo da Seleção Nacional, após o Portugal-Suíça (6-1), partida relativa aos oitavos de final do Mundial'2022.

Ronaldo começou o jogo no banco: "Vive-se da mesma maneira como se fosse outro jogador qualquer. Obviamente sabemos que o Cristiano dá que falar e que, estando de fora, vai-se falar mais do que é normal. O Cristiano aceitou bem, esteve no banco, entrou e fez o trabalho dele. Ajudou-nos quando entrou e todas as substituições foram importantes para o resultado. O Rafael Leão acaba por ter, no fim, um grande golo, mas todos eles: Rúben Neves, Vitinha e [Ricardo] Horta entraram muito bem e ajudaram-nos muito, Cristiano incluído. Somos todos importantes".