Bruno Fernandes: "Críticas ao Catar? Não há muito que possamos fazer..."

Declarações de Bruno Fernandes, internacional português do Manchester ​​​​​​​United, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Preocupação está mais na Espanha do que na Chéquia? "Não estamos minimamente preocupados a chegar ao jogo da Espanha. Se não ganharmos este jogo, e Espanha ganhar, acho que pouco adianta. O nosso foco tem de estar na Chéquia. Sabemos a qualidade que tem. É um jogo de cada vez. Queremos ganhar os dois, sabemos qualidade da Espanha, mas a Chéquia tem vindo a apresentar bons resultados, tem bons jogadores, que jogam nas melhores ligas do mundo. Estamos focados nesse jogo. O primeiro objetivo passa por ganhar o primeiro jogo, porque assim também facilita o que será o jogo a seguir, ficaremos a depender de nós. O objetivo passava por ganhar todos os jogos do grupo, não conseguimos, mas agora passa por ganhar estes dois".

Posição da Seleção Nacional em relação às críticas que o Catar tem sido alvo? "São coisas que nos ultrapassam um bocadinho. Enquanto jogadores, não há muito que possamos fazer. Há jogadores que já se exprimiram e nada mudou. O que importa é que todos sejam incluídos da mesma maneira no Catar. Queremos que o Mundial seja uma competicão em que todos sintam alegria e que seja uma grande festa do futebol, feita com responsabilidade e onde toda a gente possa desfrutar disto".