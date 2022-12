Bruno Fernandes critica arbitragem: "Sabíamos que íamos jogar contra mais do que Marrocos"

Declarações de Bruno Fernandes, médio da Seleção portuguesa, à RTP, após a derrota por 1-0 contra Marrocos.

Refletir: "Não há que levantar ou baixar a cabeça. Agora é refletir, cada um, no que foi o Mundial, ir para casa, estar com as famílias, pois estivemos longe muito tempo, até para recuperar mentalmente é importante. Esta Seleção estará de volta e dará uma grande resposta: todos aqui representam a Seleção com o máximo de compromisso e de entrega. Queremos sempre representar o nosso país sempre da melhor maneira."

Atenção sobre Ronaldo afetou? "Se calhar por ele ser quem é, as pessoas clicam muitas mais vezes nas notícias dele, para ver o que é. Não foi por nada disso que a Seleção não foi mais longe. Simplesmente não conseguimos ganhar a Marrocos."

O que faltou? "É muito difícil expressar em palavras. É um momento difícil e triste para nós. Tínhamos ambição e qualidade para mais. Há sempre mais alguma coisa que podemos deixar em campo. Mas, repito, a entrega e compromisso foi total. A grande diferença foi que não conseguimos marcar golos, e eles souberam defender muito bem."

Críticas à arbitragem: "Jogo com muitas interrupções? Sabíamos que tipo de árbitros iríamos encontrar na competição, quando entrámos nela. Mas não vou entrar por aí, mas houve muitos minutos em que o jogo esteve parado: no mínimo, na segunda parte, devia ter havido 15 ou 20 minutos de tempo de compensação. Sabíamos que íamos jogar contra mais do que a Seleção de Marrocos e que tínhamos de resolver em 90 minutos."

Portugal podia chegar mais longe: "Estão uns, podiam estar outros nas meias-finais. Tínhamos qualidade, entrega e compromisso para ir mais longe. Não faltou neste jogo, mas infelizmente o futebol tem destes momentos. É muito difícil e triste conseguir aceitar isto. Nada posso apontar aos meus companheiros: todos eles estiveram fantásticos desde o início do torneio, algum poderia ter feito mais, a nível de compromisso."