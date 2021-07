"Bruno Fernandes chegava a uma fase em que queria mas não conseguia"

O selecionador Fernando Santos reconheceu que houve jogadores a chegar ao Europeu no limite da condição física.

Para o técnico as equipas que jogaram em casa acabaram por ser beneficiadas.

Em termos da prestação dos jogadores, como avalia o que fizeram?

- Estou satisfeito com o que os jogadores fizeram, globalmente, no estágio, foi brutal. Os jogadores deram tudo o que tinham, alguns já não tinham era mais, e acho que podem render mais. Mas tem que ver com a época atípica, jogar o que se joga em normalmente em dez meses em oito. Para aqueles que chegaram muito longe nas finais, nos campeonatos e tivemos quatro jogadores nessas condições, embora depois o Cancelo tenha saído. Pensas sempre que consegues regenerar tudo, mas é evidente que nós percebemos que alguns jogadores tinham limites para a sua capacidade. Aconteceu a outras seleções. Quem sobreviveu melhor? As equipas que jogaram em casa neste estranho campeonato da Europa. Mas não estou a dizer que foi por isso que fomos eliminados.

Falou do cansaço, isso pareceu sobretudo evidente no caso do Bruno Fernandes...

- Ele estava de facto um pouco limitado, não por lesão. Foi o jogador que esta época mais jogos disputou. Ele deu sempre o que tinha, foi até à exaustão. É um jogador com um caráter enorme. Ele chegava a uma fase do jogo em que queria mas não conseguia. Não era só uma questão de pernas, a velocidade de pensamento não é a mesma com o cansaço físico. Mas ele foi fantástico na entrega.

E não teve a ver com o posicionamento dele em campo?

- Hoje no United, o Bruno é um pouco como o Cristiano. Não tem nada muito pré-definido em campo. Aqui comigo e antes, nos sub-21 com o Rui, ele era um equilibrador do meio-campo, no United é um jogador livre, a bola passa quase constantemente por ele, não tem tantas obrigações defensivas. Se nós queremos potenciar as suas qualidades, temos de encontrar um processo para lhe dar liberdade, mas de forma a que funcione.