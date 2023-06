Bruno Fernandes: "Acho que fizeram um estudo na FIFA e até falavam de mim..."

Declarações de Bruno Fernandes na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Bósnia, que se joga este sábado

Como está fisicamente: "Sempre com a mesma energia e vontade de representar a Seleção Nacional. O cansaço e os minutos acumularam-se, mas estou preparado para dar o meu melhor. É sempre um prazer estar aqui nestes dois jogos. O cansaço vai ter de esperar mais dois jogos, caso o mister decida que eu jogue. Depois terei o meu descanso."

O que pensa da Bósnia: "Já estudamos a Bósnia, sabemos da qualidade deles, com alguns jogadores de renome. Como grande seleção, estamos mais focados no que podemos fazer para ganhar o jogo. Temos qualidade para o fazer e queremos fazer o mesmo do que fizemos nos últimos dois jogos. Podem dizer que foram teoricamente mais fáceis, mas como coletivo é que os tornamos mais fáceis. Fizemos o que esperado e trabalhamos para conseguir dois resultados positivos."

A Bósnia é o principal adversário na luta pelo primeiro lugar: "Os jogos anteriores foram mais fáceis, porque os tornamos mais fáceis. Estamos habituados a ir ao Luxemburgo, e ganhávamos por 1-0 ou 2-1. Agora é verdade que têm um estádio novo. A Bósnia vai causar problemas diferentes dos outros dois, sistema tática diferente, seleção diferente, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo. É ganhar, sermos profissionais e fazer o mesmo pelo coletivo."

Algum recado para quem gere o futebol, não pensa que os jogadores estão a fazer demasiados jogos? "Em primeiro lugar, sinto-me privilegiado por exercer a profissão, que para mim não é bem uma profissão, é um sonho de criança. Esta pausa entre os campeonatos e os jogos das seleções não é a ideal e esta época ainda se meteu o Mundial pelo meio. Acho que fizeram um estudo na FIFA e até falavam de mim. Mas sinto-me um privilegiado e era um sonho que também tinha jogar no Manchester United. Embora considere que essa situação devia ser repensada, quando o treinador me pergunta se quero descansar, digo sempre que quero jogar. Se calhar. até pode chegar um tempo que vou jogar menos. Por isso tenho de aproveitar...".