Braga acolhe Portugal-Espanha na Liga das Nações

O Estádio Municipal de Braga​​​​​​​ vai ser o palco do Portugal-Espanha, na Liga das Nações

Partida referente à última jornada da fase de grupos da competição

O Estádio Municipal de Braga vai ser o palco do último jogo da Seleção Nacional, diante da Espanha, na fase de grupos da Liga das Nações, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogo ibérico terá lugar no dia 27 de setembro, às 19h45 e corresponde à sexta jornada do Grupo 2, no qual estão também as seleções da Suíça e da Chéquia.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, mostrou-se muito satisfeito com a escolha, salientando que a cidade "é o destino natural de visita dos nossos vizinhos galegos mas também de outras áreas de Espanha".

Já António Salvador, presidente dos bracarenses, também congratulou-se com a decisão da FPF, afirmando que "é sempre com imensa honra que o Braga disponibiliza as suas instalações e a sua organização a Portugal e às várias Seleções Nacionais".