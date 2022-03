Bons hábitos por confirmar: Portugal tenta carimbar o sexto Mundial seguido

Até ao século XXI, a Seleção só jogou dois Mundiais e três Europeus em 27 fases finais possíveis. De 2002 para cá não perdeu uma única destas provas e conta com um grupo de grande rodagem internacional.

A Seleção de Portugal joga esta terça-feira, a partir das 19h45 no Estádio do Dragão, o acesso ao campeonato do Mundo com a Macedónia do Norte.

Seja no final dos 90 minutos regulamentares, após prolongamento ou no desempate por grandes penalidades, hoje haverá festa de apuramento para portugueses ou macedónios, pois trata-se de uma das três finais do play-off europeu.