Bis de Cristiano Ronaldo na primeira parte do Portugal-Suíça. Veja os golos

Minuto 35: 2-0. Marca Cristiano Ronaldo. Acabou o jejum do capitão. Bruno Fernandes consegue, já em esforço, servir Jota no coração da área e este, sem posição de remate, encontra CR7 em corrida, que dispara de primeira para o fundo das redes. Minuto 39: terceiro de Portugal, por Cristiano Ronaldo. E tudo começa com um toque de génio de Bruno Fernandes, que faz o passe para Nuno Mendes com um túnel a Mbabo, o defesa do PSG cruza tenso para a área e o capitão aproveita algum desnorte para encostar para o golo.