Bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte estão esgotados

Estádio do Dragão vai receber cerca de 50 mil adeptos na terça-feira.

A final do play off de acesso ao Mundial'2022, entre Portugal e Macedónia do Norte, agendada para as 19h45 de terça-feira, no Estádio do Dragão, vai ter casa cheia, uma vez que os bilhetes colocados à venda esta sexta-feira já estão esgotados, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Serão cerca de 50 mil adeptos a assistir à partida que decidirá a vaga na competição que se irá realizar no Catar entre novembro e dezembro deste ano.

Recorde-se que, para chegar a este jogo, a Seleção Nacional venceu a Turquia, por 3-1, enquanto a Macedónia do Norte derrotou Itália, por 1-0.