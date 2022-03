Resta a bilheteira online da FPF e as lojas Continente e Continente Online.

Foi uma autêntica correria e os bilhetes disponíveis na bilheteira do Estádio do Dragão já estão esgotados. A venda ao público iniciou na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h00, e formaram-se longas filas com muitos adeptos a quererem garantir a presença no jogo decisivo frente à Macedónia do Norte.

E a afluência foi tanta que, depois de almoço, os bilhetes no Dragão acabaram mesmo por esgotar. Para quem ainda quiser comprar bilhete, resta a bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol e as lojas Continente (saiba quais aqui) e Continente Online.

O Portugal-Macedónia do Norte, da final do play-off de acesso ao Mundial'2022, inicia às 19h45 de terça-feira, no Estádio do Dragão.