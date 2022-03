Bilhete a 200 euros para o jogo com Portugal é notícia na Macedónia do Norte

Ingressos para o encontro de terça-feira, no Dragão, já estão esgotados.

Depois de eliminar a Itália, a Macedónia do Norte está em euforia antes do decisivo jogo com Portugal, que irá ditar quem segue para a fase final do Mundial do Catar. A imprensa do país segue atentamente os trabalhos da equipa, mas também se mostra surpreendida com os preços que já vão surgindo no mercado negro.

Este sábado, é notícia um ingresso colocado à venda numa plataforma no valor de 200 euros.

A final do play-off de acesso ao Mundial'2022, entre Portugal e Macedónia do Norte, agendada para as 19h45 de terça-feira, no Estádio do Dragão, vai ter casa cheia, uma vez que os bilhetes colocados à venda Na sexta-feira já estão esgotados, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Serão cerca de 50 mil adeptos a assistir à partida que decidirá a vaga na competição que se irá realizar no Catar entre novembro e dezembro deste ano.