Bernardo Silva sobre Roberto Martínez: "Há várias formas de ganhar"

Declarações de Bernardo Silva na antevisão dos jogos de Portugal contra a Bósnia e a Islândia de qualificação para o Euro'2024

Novo estilo de jogo com Roberto Martínez: "Gosto, claro que gosto., O primeiro estágio correu muito bem. A forma de trabalhar muda, não há uma correta ou incorreta, há várias formas de ganhar. Temos visto que tem corrido bem e vamos dar o nosso melhor para que as coisas corram bem para dar alegrias. Se jogas mais aqui ou ali é pouco relevante. Sei que todos vamos dar o nosso melhor para ganhar os jogos e conseguir o nosso objeitvo."

Exemplos na Seleção: "Todas as pessoas são diferentes, com personalidades diferentes. Tento comportar-me da melhor maneira para ser um exemplo para as pessoas à minha volta. O Rúben Dias é um grande exemplo e tem personalidade muito diferente da minha. Tentamos garantir que juntos temos mais probabilidade de vencer."

Toti Gomes pronto? É surpresa? "Claro que sim. É sempre bom receber jogadores novos. Esta geração tem jogadores espectaculares, quase todos jogos nos melhores campeonatos e melhores equipas. Inglaterra não é campeonato fácil e tem feito trabalho muito bom. É mais um para ajudar."