"Bernardo Silva sentiu a falta do João Cancelo", analisa Fernando Santos

ENTREVISTA - A O JOGO, Fernando Santos fala sobre a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Euro'2020 e analisa as dificuldades geradas pela ausência de João Cancelo, que testou positivo à covid-19 antes do jogo com a Hungria.

Qual foi o peso da baixa do Cancelo?

- Penso que o Nélson Semedo foi um pouco injustiçado, pagou um pouco o preço do jogo com a Alemanha, mas não podemos dizer que a culpa foi só dele. E começa por mim. Na realidade, a perda do Cancelo trouxe-nos dificuldades, ao ponto de ter de chamar um jogador. No caso do Guedes, por exemplo, se recuperasse vinha, se não recuperasse não vinha e não chamava mais ninguém, tinha alternativas. Qualquer um dos laterais direitos que tenho, estes e outros, podem jogar à esquerda. Mas não há um lateral esquerdo que jogue à direita. O cenário colocado foi: Cancelo só pode sair da quarentena dia 22, véspera do último jogo, até lá tenho dois jogos muito importantes e posso estar fora do Europeu sem o poder utilizar. Não podia iniciar o Europeu sem uma alternativa. O único jogador que lá tinha com algumas características para fazer o lugar, e se calhar vão-se rir, é o Bruno Fernandes. Para a esquerda tinha quem me resolvesse o problema. Gostava de ter tido o Nuno porque acho que nos podia ter ajudado bastante. A minha ideia sempre foi repartir a utilização entre ele e o Raphael, que vinha de uma época muito desgastante e nem sei como é que ele aguentou jogar tanto. Até podiam ter jogado os dois ao mesmo tempo. Fui buscar o Dalot, um dos jogadores que estavam de pré-aviso. Havia mais dos sub-21 porque não queríamos jogadores que estivessem há muito tempo parados. Acho que o Dalot esteve muito bem, mas chegou ali à seleção pela primeira vez, precisava de um momento de conhecimento.

E o Bernardo Silva também se ressentiu dessa baixa?

- Acho que sim, sobretudo nos momentos ofensivos. Apesar do Nélson ter sido um forte apoio no ataque e o Dalot também. Eles conhecem-se bem e no City, quando Bernardo joga à direita, o Cancelo também entra muito nos momentos interiores, o Guardiola pede-lhe isso. O Bernardo sentiu essa falta, teve sempre de fazer os movimentos para dentro e com o Cancelo podia deixar a dúvida de como se iria movimentar. Além disso, o Cancelo é um jogador que finaliza. Traz isso. Com Israel, fez duas assistências e marcou um golo, não é menosprezar os que cá estavam, mas lembro-me das primeiras páginas dos jornais a seguir a esse último jogo de preparação.