Bernardo Silva: "Sabemos perfeitamente que temos de estar no Catar"

Bernardo Silva em ação no triunfo por 3-1 contra a Turquia, no play-off

Declarações de Bernardo Silva na manhã deste domingo. Portugal defronta a Macedónia no play-off de acesso ao Mundial na próxima terça-feira (19h45).

Macedónia: "Não sabemos bem o que esperar. Poderá jogar com um bloco mais baixo, mas também pressionante. Já tivemos a oportunidade de ver alguns momentos deles. Sabemos que é uma equipa agressiva nos duelos, que com bola tenta sempre jogar."

Adversário forte defensivamente e eficaz no ataque: "Claro que é possível [contrariar esses pontos fortes] e é nisso que vamos trabalhar. Sabemos que se chegou até aqui é porque o merece e, tendo a capacidade de bater a Alemanha e Itália, demonstra que é uma equipa defensivamente forte, coesa. Sabemos que temos uma tarefa difícil pela frente, mas vamos dar o nosso melhor para ultrapassar um adversário que sabemos que nos vai criar algumas dificuldades."

Mais pressão por ser a Macedónia? "Não, de todo. A responsabilidade de estar presente no Mundial faz com, independentemente o adversário, tenhamos sempre essa pressão. A pressão de estarmos presente no Catar existe e nós aceitámo-la. Sabemos perfeitamente que temos de estar no Catar."

Jogou mais recuado contra a Turquia: "Sinto-me bastante bem, até porque tenho jogado nessa posição nos últimos jogos pelo City. Já joguei muitas vezes a extremo direito, outras vezes mais a médio ala direito, noutras apoio mais o oito, no último jogo estive no apoio ao João Moutinho. Sinto-me confortável onde o míster me quiser colocar a jogar."