Bernardo Silva pede desculpa aos portugueses: "Viram um jogo que não deviam ter visto"

Bernardo Silva no Portugal-Sérvia

Declarações de Bernardo Silva após o Portugal-Sérvia (2-1)

Sobre o jogo: "Péssimo jogo de Portugal. Conseguimos marcar o golo cedo, mas depois deixamos de jogar. Faltam-me as palavras. Temos que fazer mais do que fizemos hoje. Temos um playoff onde vamos dar o melhor. Em casa com 65 mil pessoas tínhamos que fazer melhor. Quero pedir desculpa porque vieram ver um jogo que não deviam ter visto."

O plano: "O plano era tentar ganhar o jogo. Ter bola. Coisa que não aconteceu em nenhum momento de jogo. Isso em casa e com a qualidade dos nossos jogadores é inadmissível. Temos que ver o que falhou e tentar melhorar a partir de março. "

A lesão: "Cheguei a este jogo um bocado limitado. Houve uma altura em que achei que outro estaria em melhores condições. Noite mal passada. Em março nova etapa. Temos a responsabilidade de estar presente no Mundial"