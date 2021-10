Bernardo Silva: "Luxemburgo? Não sabemos se vêm com a mesma postura..."

Declarações do avançado português, proferidas esta segunda-feira, em projeção do duelo com o Luxemburgo, antepenúltimo desafio de qualificação para o Mundial'2022

Expectativa: "Acho que não vão surpreender ninguém, porque toda a gente sabe que o Luxemburgo melhorou muito nos últimos anos. Contra nós, no primeiro jogo, criou dificuldades, pressionou alto. Agora não sabemos o que esperar. Se vêm com a mesma postura de pressão alta ou com uma mais defensiva, de contra-ataque. Têm Artigos bastante qualidade e não vai ser um jogo nada fácil."

Disputa com a Sérvia: "Faltando três jogos para acabar a qualificação, todos os jogos são ainda mais importantes. Queremos ganhar para ficarmos em boa posição de nos qualificarmos e é muito importante conseguirmos os três pontos. São três finais que temos de ganhar."

Desmontar equipas com bloco baixo: "Cada jogo é diferente. Quando jogamos contra equipas que defendem com bloco baixo, o nosso processo ofensivo fica dificultado. Ainda para mais hoje em dia, em que todas as equipas são organizadas e defendem bem. Depende de cada jogo. Os primeiros dez minutos vão ser muito importantes para o desenrolar do jogo."

Jogo decisivo para o Luxemburgo para continuar a pensar em ir ao Mundial: "Pode jogar a favor da seleção portuguesa, porque eles podem estar mais nervosos. Por outro, pode jogar contra porque podem estar super motivados. É a última esperança para se qualificarem para o Mundial. Portugal deve preocupar-se consigo e estar ao melhor nível para ganharmos."