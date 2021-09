Bernardo Silva: "Eu falhei um golo que não posso falhar"

O jogador português falou no final do encontro da seleção nacional com a República da Irlanda

Análise do jogo: "Foi um jogo difícil. Portugal até começou bem, mas, infelizmente, não conseguimos marcar o golo de penálti, que podia ter facilitado algumas coisas. Numa bola parada a Irlanda fez o golo, o que complicou, porque foi sempre uma equipa defensiva, que defendeu muito baixo, que procurou sempre perder o máximo de tempo com o jogo parado e houve ali uma altura em que não conseguimos encontrar as soluções certas para criar situações de golo. Estamos muito felizes por no final termos conseguido marcar dois golos e chegar à vitória. Claro que há muitos aspetos a corrigir, mas também falhámos muitos golos e tivemos alguma falta de sorte em alguns momentos. Eu falhei um golo que não posso falhar. Mas, no fim de contas, foram três pontos, importantíssimos. Estamos muito contentes. Queremos continuar na primeira posição. Agora é seguir para o próximo jogo, para o Azerbaijão. Temos um amigável pelo meio para o preparar, mas queremos os três pontos."

Ilações do susto: "Todos os jogos são complicados. Já não há jogos fáceis. Conheço bem esta equipa, porque jogo contra muitos deles na Premier League e é sempre uma equipa complicada, porque são jogadores muito físicos, muito fortes e que jogam em algumas das melhores ligas do mundo. Como disse, não há jogos fáceis. Isto das pessoas às vezes pensarem que por ser a Irlanda, a Sérvia ou o Azerbaijão que alguns jogos vão ser mais fáceis do que outros. É mentira. No fim de contas, três pontos importantíssimos para nós. Agora pensar no jogo com o Catar para preparar e, depois, queremos três pontos no Azerbaijão muito importantes para nos qualificarmos para o Mundial."