"Bernardo Silva? Há dois anos achávamos que era um fortíssimo candidato à Bola de Ouro"

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, os convocados para os jogos com a República da Irlanda e a Sérvia.

Meio-campo é o setor que obriga a uma maior dor de cabeça, no bom sentido? "Não é só. Tenho cinco laterais, tento vários alas... e não podem estar aqui todos. No meio-campo temos a felicidade de ter muitos bons jogadores, o Otávio e o Sérgio Oliveira ficaram de fora, como outros poderiam ter ficado. Em relação ao Danilo, é um jogador com muita qualidade que pode perfeitamente jogar a médio ou a defesa-central. Dá enormes garantias a central também."

Bernardo Silva foi eleito, mais uma vez, melhor do mês no Manchester City. Este é o melhor Bernardo que encontrou? "O melhor Bernardo até deve ter aparecido com 19 ou 20 anos. Já na formação toda a gente reconhecia um talento extraordinário. Bernardo é Bernardo. Há dois anos todos achávamos que poderia ganhar a Bola de Ouro, ou que era um fortíssimo candidato. É dos jogadores que toda a gente gosta de ter. Um talento indiscutível."

Renato Sanches de regresso: "Ficaram vários jogadores de fora que têm correspondido bem. O Pote, o Trincão, o Gonçalo Guedes, o Ricardo Horta, que faz sempre parte da nossa lista alargada. Mas tenho de fazer opções. O Renato é um dos que veio e tem características muito especiais. Não há muitos assim. A irreverência... é um jogador selvagem, no bom sentido."